La Sindicatura de Comptes adverteix d'un «recurrent» desequilibri de 200 milions en ingressos i despeses de l'IB-Salut

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Balears, Joan Rosselló, ha advertit aquest dimecres que el Servei de Salut (IB-Salut) arrossega des de fa uns quants anys un «recurrent» desequilibri en els ingressos i despeses d'uns 200 milions d'euros.

Es tracta, segons ha explicat en declaracions als mitjans, d'una de les incidències destacades que la Sindicatura de Comptes recull al seu informe dels comptes de la CAIB corresponent al 2019.

El president del Parlament, Vicenç Thomas, ha rebut aquest dimecres en audiència els membres de la Sindicatura de Comptes de les Balears Maria Antònia García Sastre, Joan Rosselló Villalonga i Fernando Toll-Messia Gil, que han presentat a la Cambra l'informe del compte general de la comunitat autònoma, corresponent a 2019.

Segons ha explicat Rosselló mateix després de l'audiència, entre les incidències detectades sobresurt, en el cas de l'IB-Salut, un increment de les contractacions que no segueixen els procediments adequats, «una circumstància que s'ha convertit en habitual tot i que hauria de ser excepcional», i que ha acabat generant el desequilibri d'uns 200 milions, que podria augmentar el 2020 per l'increment de les contractacions d'emergència en el context de la pandèmia. Segons ha advertit, en algun moment caldrà veure si aquest escenari d'augment de la despesa per sobre dels ingressos és «sostenible».

El síndic també ha assenyalat, en termes generals, algunes incidències de tipus financer en relació amb la manera de computar els ingressos i les despeses.

L'informe també alerta de l'increment del deute de la comunitat autònoma en anys d'expansió perquè en anys dolents, la càrrega del deute pot ser «excessiva».