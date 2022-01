Yllanes fa una crida a 26 municipis de menys de 5.000 habitants de les Balears perquè es beneficiïn de les ajudes per a millorar l’eficiència energètica

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha presentat aquest dimecres les ajudes per a la transició energètica a 26 municipis de les Illes Balears de menys de 5.000 habitants (o de menys de 20.000 habitants amb nuclis rurals de menys de 5.000) centrades en els eixos d’estalvi i eficiència energètica, implementació de renovables i mobilitat elèctrica.

A la presentació han participat representants de la FELIB; dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; d’Asinem, i dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants. Concretament, els municipis inclosos que poden optar a aquests ajuts són Escorca, Estellencs, Banyalbufar, Deià, Fornalutx, Ariany, Búger, Costitx, Lloret de Vistalegre, es Migjorn Gran, Mancor de la Vall, Santa Eugènia, Valldemossa, Puigpunyent, Sant Joan, Maria de la Salut, Llubí, Campanet, Petra, Montuïri, Sencelles, Vilafranca de Bonany, Sineu, Selva, Consell i Ferreries. Així mateix, els municipis amb menys de 20.000 habitants amb entitats menors de 5.000 habitants són ses Salines, es Mercadal, Sant Joan de Llabritja, Sant Lluís, Sant Llorenç des Cardessar, Formentera i Santanyí.

Yllanes ha explicat que les subvencions estan dividides en dues línies específiques. La primera és el programa DUS 5000 (Desenvolupament Urbà Sostenible), adreçada a les entitats locals amb l'objectiu d'impulsar actuacions en l'àmbit local per dur a terme accions en cadascun dels eixos de la transició energètica. «Aquests ajuts inclouen subvencions del 80 % a accions com posar plaques a cobertes, millorar l'eficiència d'edificis o renovar la flota de vehicles, entre d'altres, i poden arribar a ser del 100 % si es combinen diferents actuacions. Per tant, és una bona eina que tenen els ajuntaments i que compta amb un pressupost inicial de quasi 800.000 €. Dic inicial perquè si s'esgota s'ampliarà la quantia, ja que són unes ajudes dirigides per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE)», ha destacat el vicepresident.

D’altra banda, ha explicat que la segona línia de subvencions és la del programa PREE 5000 (Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents), que es dirigeix tant a entitats locals com a particulars i empreses, i que té com a objectiu renovar el parc edificat per fer-lo més eficient i renovable, estalviar energia i millorar el confort climàtic. Cal assenyalar que la convocatòria es va obrir el passat 27 de desembre i compta amb un pressupost inicial de més de 0,5 M€.

«Per combatre el canvi climàtic necessitam la involucració de tothom i especialment de les administracions municipals, que són les més properes al territori i les que coneixen millor les necessitats de la ciutadania. Des de l’àmbit local es comença per posar les bases per a un canvi de model cap a una societat més sostenible i respectuosa amb l'entorn», ha afegit el conseller, qui ha recordat que aquests municipis també tenen ajudes addicionals per incrementar un 5 % les subvencions d'altres convocatòries, com les de panells fotovoltaics.

«Hem de ser conscients del moment d'emergència climàtica que estam vivint. Aquests anys vinents són transcendentals tal com va quedar de manifest a la COP 26 de Glasgow. Hem d'aconseguir arribar a un punt d'inflexió», ha apuntat el vicepresident, al temps que ha afirmat que «des del Govern volem accelerar el compliment de tots els objectius que ens hem marcat derivats dels Acords de París, la legislació europea, la llei estatal i la llei de canvi climàtic i transició energètica autonòmica».

Per la seva banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha destacat que aquests ajuts han estat dissenyats pel Ministeri de Transició Ecològica ―a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència―per tal d’atendre les necessitats especials de municipis denominats de repte demogràfic. «Encara que el nostre repte demogràfic és molt diferent del que es planteja en l'àmbit estatal, aquestes ajudes afecten un total de 26 municipis de les Illes Balears, el que suposa el 39 % del total».

«Vull recordar que un dels objectius clau del Govern és la millora de l'eficiència energètica de les llars i els edificis de les Balears perquè així deixarem de consumir tanta energia, i aquestes ajudes són clau per assolir aquest objectiu i necessitam la implicació dels municipis per a poder esgotar el pressupost i demanar-ne més a l'Estat», ha afegit.