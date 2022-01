El Parc Natural de Mondragó té un nou dipòsit d'aigua per fer front als incendis forestals

El Parc Natural de Mondragó compta amb un nou dipòsit d'aigua per a la lluita contra els incendis forestals. L'objectiu d'aquesta actuació són «millorar constantment els mitjans tècnics que ens permetin garantir el bon funcionament de tot l'operatiu, a la vegada que es dona compliment a una de les línies prioritàries d'inversió dels fons recaptats amb l'impost de turisme sostenible», ha explicat el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir.

La infraestructura té una capacitat de 75 m³ i donarà servei principalment als mitjans d'extinció de la zona del migjorn de Mallorca. Les obres han consistit en l'anivellament del terreny, la instal·lació del dipòsit i l'ompliment d'aigua mitjançant una autobomba.

L'ampliació de les estructures de defensa contra el foc afavoreix «el subministrament d'un bé escàs i fonamental com és l'aigua als mitjans terrestres i aeris», ha destacat el gerent de l'IBANAT, Joan Ramon. Qui també ha recordat que «l'època de l'any que ens trobem és òptima per complir tasques de prevenció d'incendis forestals creant faixes de seguretat en els perímetres de les cases».

La instal·lació del dipòsit s'ha finançat amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) en el marc d'un projecte que té per objectiu crear una xarxa òptima de dipòsits a les zones amb alt valor ecològic que s'ajusti a les necessitats de l'operatiu d'extinció d'incendis forestals. Altres quatre s'han construït a Santa Maria, Ciutadella, Sant Lluís i a La Mola, per un import total de 109.000 €.

Durant la visita al Parc Natural també s'ha presentat la restauració d'una antiga barraca on s'hi ubicarà un magatzem agrícola que facilitarà les feines de manteniment a l'equip de gestió i conservació del Parc Natural. Es tracta d'una caseta de vint metres quadrats situada en les proximitats de la platja de Ses Fonts de n'Alis (Cala Mondragó).