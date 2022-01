El Consell de Mallorca acull l'exposició itinerant 'Femme' del 18 al 28 de gener

El Consell de Mallorca acollirà l'exposició itinerant 'Femme', de Bel López del 18 al 28 de gener. Es podrà visitar la instal·lació al carrer Palau Reial, 1.

Aquesta exposició combina la il·lustració i les històries personals de diferents dones per tal de mostrar i fer una crítica a la violència masclista que aquestes, i moltes altres, han patit. Per tal de poder escoltar les històries gravades, principalment, per aquestes, es recomana dur uns auriculars.

El projecte de 'Femme Community', d'on sorgeix aquesta instal·lació, ofereix un espai on les dones poden compartir les seves experiències amb relació a la violència de gènere, sigui o no de manera anònima.