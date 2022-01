La FAPA carrega contra els nous protocols Covid a les escoles: «Continuen demanant un exercici de fe cega»

La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes (FAPA) ha carregat aquest dissabte contra els nous protocols Covid a les escoles. «Les Conselleries d'Educació i de Salut continuen demanant un exercici de fe cega, esperant que docents i famílies siguem alumnes obedients sense demanar per què», ha assegurat l'entitat.

Així, segons la FAPA, «la situació actual és d'esgotament i frustració entre les famílies, sobre les quals es descarrega la responsabilitat de com actuar davant símptomes i possibles contagis, i entre els docents i equips directius, que han de gestionar els contagis a les aules i enfrontar-se a situacions complexes i canviants sense unes mínimes explicacions».

La FAPA ha lamentat que l'adaptació de la guia d'actuació davant l'aparició de casos de Covid-19 «no recull alguns aspectes que consideram necessaris» i que la informació no és prou clara.

«Continuam sense que el Govern ens expliqui per què es tracta igual un contagi a Infantil, on estan sense mascareta ni distància de seguretat, que a Primària, on sí que mantenen aquestes mesures i a més han iniciat el procés de vacunació. El protocol no estableix diferències per a les quarantenes si l'alumne està vacunat o no, com sí fa per als majors de 12 anys, desaprofitant una oportunitat d'incentivar la vacunació en aquesta franja d'edat, i no hem d'oblidar que som la Comunitat de l'Estat amb menys alumnes menors de 12 anys vacunats», ha incidit l'entitat.

«Continuam sense saber si es tancarà o no una aula si hi ha 5 contagis, ja que en aquest cas el centre educatiu informarà de la situació a CC EDUCOVID per correu electrònic [...] que després de valorar el compliment de la coexistència de casos, ho comunicarà a la Direcció General de Salut Pública i Participació per valorar les actuacions que s'han de seguir. Així estan definint un procediment que depèn d'un servei que ja s'ha vist sobrepassat aquest curs escolar i que malauradament pot tornar a passar», han lamentat.

«I en el cas d'un positiu a l'aula o un possible confinament del grup, les famílies continuam amb la responsabilitat de fer o no un test d'antígens als nostres fills i filles, i d'haver-lo de pagar de la nostra butxaca, per molt que l'estat reguli el seu preu», ha lamentat la FAPA.

Així, finalment, l'entitat ha asseverat que «és important saber si el nostre fill o filla és positiu o no, tant per protegir a la resta de la família, com per no obligar a quarantenes innecessàries a infants que duen dos cursos escolars patint restriccions de tot tipus».