Nou Degà i Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Balears

El passat dia 28 de desembre, en el transcurs de la Junta General Ordinària del Col·legi d'Enginyers Industrials de les Balears, els candidats electes varen prendre possessió dels nous càrrecs sorgits de les eleccions celebrades el 29 de novembre de 2021.

Aquests són els nous components de la Junta de Govern:

Degà: Mateu Oliver Monserrat.

Vicedegana: Monserrat Molins Duran.

Secretari: Pere Feliu Rullan Juan.

Tesorera: Apol·lònia Fuster Salvà.

Interventor: Melchor Ángel Ferrer Oliver.

Vocals: Vicent Cardona Roig (delegat d'Eivissa); José Vilafranca Manguan (delegat de Menorca); Olga Klevakina; Victoria Patricia Oliver Moyá; José Luís Villabrille Domínguez; Juan Carlos Gulias León; Esteve Mestre Sanso; Francesc Xavier Mestre Mestre; Antonio Palerm Marí i Santiago Bonnín Sánchez.

El nou Degà, Mateu Oliver Montserrat és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, grau en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya i actualment, a més de l'exercici de la seva activitat professional com a enginyer, és el Director General de Cima20.

El Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears (COEIB) va iniciar la seva marxa en 1979 amb l'objectiu de facilitar el progrés continu de la professió en relació amb les necessitats de l'enginyeria industrial, en particular, i de les empreses i la societat, en general.

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus objectius.