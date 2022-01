Estirada d'orelles de les entitats al Govern: «La normalització del català ha de ser un compromís prioritari i sense vacil·lacions»

Aquest passat dilluns es va fer la sessió plenària del Consell Social de la Llengua Catalana, que és un òrgan de consulta, planificació i assessorament en matèria de planificació lingüística integrat per tots els sectors socials de les Illes Balears.

Durant la sessió l'Obra Cultural Balear va presentar un document crític amb la política lingüística d'alguns departaments del Govern.

El document va suscitar un important debat en el qual hi varen intervenir, a banda del president de l'OCB, Josep de Luis i el conseller Miquel Company, la consellera Fina Santiago i membres del Consell com Joan Melià, Isidor Marí o Maria Antònia Font.

Va quedar clar que la majoria d'entitats no avalen els incompliments de la Llei de diverses conselleries del Govern i, també, la forta estirada d'orelles liderada per l'OCB a les conselleries que promouen convocatòries sense tenir en compte els requisits lingüístics.

El document presentat per l'OCB

Aquest és el document que va presentar l'OCB a la reunió plenària del Consell Social de la Llengua Catalana i que va ser aprovat per gairebé unanimitat, ja que només hi va haver una abstenció i cap vot en contra.

«El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de consulta, planificació i assessorament en matèria de planificació lingüística integrat per tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’incorporar o reincorporar la llengua catalana als usos socials que li pertoquen com a llengua pròpia de les Illes Balears. D’ençà de la seva creació, ha anat elaborant propostes d’actuació adreçades a diferents agents executors, des del Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears fins a propostes sectorials per a àmbits essencials per a la recuperació de la llengua catalana.

Una de les línies d’actuació proposades, en aquest cas al Govern de les Illes Balears, és la regulació normativa de determinats aspectes vinculats amb la llengua catalana. Com es diu en el Pla d’Actuacions en matèria de política lingüística per al quinquenni 2016 - 2021, aprovat per unanimitat pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana en la sessió de 7 de juliol de 2016, va aprovar per unanimitat en els àmbits en què el legislatiu autonòmic tengui competències, el coneixement i l’ús de la llengua s’han de regular normativament, si cal, com a via per garantir legalment que els ciutadans puguin exercir els seus drets lingüístics. En els àmbits en què el legislatiu autonòmic no tengui competències, s’ha de promoure la regulació normativa en el mateix sentit.

Més en concret, en relació al marc legal de la llengua, en la sessió de 5 d'octubre de 2017, el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar, novament gairebé per unanimitat, amb una sola abstenció, el document Anàlisi del marc normatiu en matèria lingüística de les Illes Balears. Tanmateix, el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana ha comprovat que les diferents normatives aprovades o en procés d’aprovació, així com la praxis quotidiana de l’administració, no ha incorporat bona part de les mesures prescrites per part d’aquest òrgan.

En aquest sentit, se sol·licita que en el termini d'un mes es convoqui a la comissió permanent per tal d’establir un mecanisme d’avaluació del nivell de compliment de les mesures dictaminades pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, amb la participació del Govern de les Illes Balears, Consells Insulars i Ajuntaments. A l'hora en el termini de sis mesos a partir de la celebració de la comissió permanent es durà a terme un Ple extraordinari per donar compte de l'avaluació realitzada.

Així mateix el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana expressa la seva gran preocupació per aquesta situació i demana al Govern de les Illes Balears i a la resta d’administracions que assumeixin les seves propostes en els casos que encara es troben en fase d’elaboració o que es poden esmenar. Igualment, demana al Parlament de les Illes Balears que tengui en compte les seves recomanacions en les iniciatives legislatives en fase de tramitació parlamentària.

Tots els poders públics tenen, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, el mandat de normalitzar la llengua catalana, de garantir-ne l’ús normal i de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües oficials quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. És per aquest motiu que el Ple del Consell Social s’adreça a tots ells i els demana que la normalització de la llengua catalana s’assumeixi com un compromís prioritari i que, sense vacil·lacions, s’adoptin les mesures encaminades a assolir aquest objectiu, amb l’assessorament d’aquest òrgan de consulta, planificació i assessorament en matèria de planificació lingüística».