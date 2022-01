Emergències i els ajuntaments de la Serra acorden un protocol d'actuació davant les aglomeracions de cotxes quan neva

El director general d'Emergències del Govern, Jaume Barceló, juntament amb els ajuntaments de la Serra de Tramuntana i els diferents organismes implicats (DGT- Guàrdia Civil, Aemet, el departament de Carreteres i Medi Ambient del Consell, IBETEC, ISPIB i Espais Naturals del Govern) han aprovat protocol d'actuació enfront de les aglomeracions de cotxes que es produeixen a la Serra quan neva i el col·lapse que es genera per l'enorme afluència de gent que vol gaudir de la neu.

El document estableix, entre d'altres, mesurar la capacitat d'aparcaments de la zona per establir un màxim acceptable de vehicles, habilitar estacionament extraordinari a parcel·les municipals. L'objectiu és evitar les situacions de risc col·lectiu que es produeixen i assegurar la mobilitat dels vehicles d'emergència.

El problema sorgeix quan el nombre de vehicles que accedeix a la Serra supera la capacitat de trànsit de les dues carreteres existents, la Ma-10 i la Ma-2130 (Caimari-Lluc). Per altra banda, no hi ha suficients places d'estacionament a la zona i els cotxes s'estacionen a la mateixa carretera, anul·lant o restringint greument la mobilitat necessària en cas d'emergència.

En cas que l'AEMET activi una alerta per risc de nevada, la Direcció General d'Emergències i Interior activarà i coordinarà les mesures preventives i operatives establertes en el Pla Especial de Meteorologia Adversa (METEOBAL), per evitar que hi hagi persones vulnerables deambulant per la zona sense cobertura d'abric o refugi; així com es tancarà al trànsit la zona central de la Serra o bé s'establirà un circuit rodat sense que puguin estacionar els vehicles. També es tallaran les carreteres afectades per la neu i, segons la situació, es permetrà únicament circular els vehicles amb cadenes.

A més a més, quan hagi nevat sense alerta per risc de nevades intenses o hagi nevat en dies anteriors, per la qual cosa es pugui preveure el desplaçament massiu de vehicles, s'habilitaran mesures com el tancament dels trams de carretera impracticables per la neu, aparcaments habituals i extraordinaris, es reforçarà el personal de vigilància i control de carreteres i es controlarà l'afluència de cotxes.

En aquest sentit, els panells informatius de les carreteres avisaran de les incidències i es col·locaran cartells específics a llocs determinats amb la finalitat d'ordenar, limitar o prohibir la mobilitat de vehicles particulars.