Terraferida denuncia que el Govern del Pacte ha atorgat 93.774 noves places turístiques a Mallorca en 6 anys

L’oferta turística a Mallorca no s’atura de créixer. Així ho ha denunciat l'entitat ecologista Terraferida aquest dimecres. Dins l’any 2021 la Conselleria de Turisme ha atorgat 2.013 noves places turístiques el que eleva la xifra total a 410.573. Aquestes es reparteixen entre 307.443 hoteleres i 103.130 de lloguer turístic i d’altres tipologies. «Les dades oficials de Turisme indiquen que no hi ha canvi de model sinó tot el contrari», han remarcat.

Les dades mostren com als darrers anys s'ha produït un increment massiu de places. Si el 2015 Mallorca comptava amb 329.000 places, ara ja supera les 410.500. Dins el període del Pacte 2015- 2021, de fet, s’han atorgat 93.747 noves places a Mallorca.

«És dificil trobar un sol dia en què partits, organitzacions i destacats membres de la societat no parlin de canvi de model i diversificació econòmica, per no ser tan depenents del turisme. Les xifres, però, no reflecteixen cap canvi en l'orientació de les polítiques turístiques. De fet, dins el període 2015-2021 s’hauran creat 46,5 places turístiques per dia», remarca Terraferida.

L'entitat fa una crida a la responsabilitat al Govern i al Consell i els convida a iniciar una «nova etapa de contenció del creixement turístic». Terraferida proposa, una vegada més, un gran pacte social per arbitrar mesures de contenció i estalvi de recursos naturals (aigua, energia, sòl fèrtil) que permeti rebaixar l'obscena generació de residus i millorar la qualitat de l'aire i de l'aigua potable.

«És imprescindible redirigir els esforços cap a sectors oblidats i que podrien ser més estables i generadors de sobirania, sobretot davant un futur climàtic difícil. Cal donar una oportunitat a la indústria local i l'agricultura ecològica, a tancar el cicle de l'aigua i reorientar construcció, fusteria, fontaneria i desplegament d’energies netes cap a la rehabilitació de barris i pobles, on hi ha dècades de feina», destaca Terraferida.

Així, les seves propostes passen per: 1. Establir una moratòria de places turístiques. 2. Revisar la llei turística amb criteris de sostenibilitat. 3. Introduir el 2x1 (2 places turístiques de baixa per cada una de nova). 4. No renovar llicències turístiques a habitatges plurifamiliars. 5. Clausurar desenes de milers de places turístiques il·legals.