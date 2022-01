La UIB i Medi Ambient reediten el llibre 'La vegetació de Mallorca i Cabrera. Bases per a la interpretació i gestió d'hàbitats i paisatge vegetal'

El doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Gil, i el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, han presentat el llibre 'La vegetació de Mallorca i Cabrera. Bases per a la interpretació i gestió d'hàbitats i paisatge vegetal' aquest dimarts. Una reedició actualitzada d'un llibre publicat originalment el 2007.

La publicació, impulsada pel Servei de Projectes d'Espais Naturals de la conselleria, ha estat escrita per cinc botànics experts en paisatge vegetal de les Illes Balears. Els autors són llicenciats i doctorats en biologia, i que compten amb una trajectòria professional lligada en la investigació dels hàbitats, flora i paisatge vegetal de les Illes Balears: Lleonard Llorens, Llorenç Gil, Javier Tébar, Carles Victorí Cardona i Maria Francisca Capote.

El llibre pretén oferir una visió esquemàtica dels coneixements que es tenen fins al moment de la distribució de les espècies vegetals i del paisatge vegetal de l'illa de Mallorca i de l'arxipèlag de Cabrera; la nova versió revisa i actualitza el contingut, en modifica l'estructura i se n'ajusten alguns aspectes estètics. Eines com aquestes «faciliten les tasques de planificació i gestió tant dels espais naturals com de les espècies que hi habiten», ha destacat el conseller.

La finalitat d'aquesta edició és disposar d'un suport actualitzat per a tots els tècnics mediambientals, gestors dels espais naturals de les diferents administracions de les Illes Balears, així com ser d'utilitat per als estudiants de la UIB. Sense menyscabar la precisió científica, s'ha insistit a oferir una obra amb un notable caire divulgatiu i, per això, s'ha mantingut una forma de redacció assequible.

Aquesta edició també vol retre un petit homenatge en especial als mestres Oriol de Bolòs i Capdevila i a Salvador Rivas-Martínez i Costa, impulsors de la Geobotànica, el Paisatge vegetal i la Bioclimatologia, i notables promotors de la Natura de l'arxipèlag Balear.