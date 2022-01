Més de 60.000 persones s'han contagiat de la variant Òmicron a les Balears

Entre 60.000 i 70.000 persones s'han contagiat d'Òmicron a les Balears des que va aparèixer aquesta nova variant, sense tenir en compte els casos no diagnosticats de manera oficial.

Així ho ha explicat en declaracions a Europa Press el coordinador del servei de Microbiologia de Son Espases, el doctor Antonio Oliver, qui ha detallat que, des de l'inici d'aquesta setmana, el 90% dels casos diagnosticats es corresponen amb Òmicron, mentre que la variant Delta continua resistint-se a desaparèixer del tot.

«La tendència és que ho faci, però no se sap si Delta s'extingirà del tot i, en tot cas, tardaria setmanes», ha afegit el doctor.

Demanat per quan s'arribarà al pic d'aquesta doble onada a les Illes, Oliver ha insistit que «és difícil de predir» i que, si més no, encara continuarà una setmana més. «Una altra cosa és el pic d'hospitalitzacions, que després ve», ha indicat.

Actualment, Son Espases analitza al voltant de 6.000 proves diagnòstiques diàries, entre PCR i antígens, la taxa de positivitat de les quals és del 50 i del 45 per cent, respectivament. Amb tot, Oliver ha assegurat que no hi ha saturació al servei.