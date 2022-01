Company trasllada el «compromís» del Govern en la defensa del català

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha traslladat, aquest dilluns, el compromís del Govern en la defensa del català.

El conseller ha agraït als diferents membres la seva presència i ha ressaltat que s’enfronten a una jornada extensa de treball en la que s’aprovaran diferents documents.

Des del Consell, segons Company, cerquen que tant el Govern com les diferents administracions públiques i entitats compleixin amb aquestes dinàmiques, així com la creació de polítiques a favor de la llengua pròpia de les Balears.

A més de reconèixer que les propostes del Consell «són moltes i diferents», el conseller d’Universitat ha ressaltat el treball conjunt amb l’Obra Cultural Balear: «Amb algunes propostes estam d’acord i amb altres no, però no seran elements de conflicte per arribar a acords».

Sense voler entrar en detalls sobre les diverses propostes, ha explicat que l’OCB, per exemple, planteja que es facin diferents aportacions a campanyes d’àmbit lingüístic. «Estam treballant per veure de quina manera es poden integrar si és que són integrables», ha acabat.