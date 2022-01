Armengol anima els nins a vacunar-se contra la Covid

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha convidat, aquest dilluns, tota la població, i de manera especial els nins, a «fer efectiu el seu dret a vacunar-se» perquè, ha assegurat, «és l'única manera de superar la malaltia», en relació a la Covid-19.

Segons ha manifestat la presidenta Armengol en roda de premsa, després de visitar el Espai Francesc Quetglas, «és important que tots els ciutadans de les Balears i, especialment, els nins facin efectiu el seu dret a vacunar-se». «Cal valorar que és una sort immensa el poder-se vacunar de manera gratuïta perquè hi ha països on això no és possible», ha emfatitzat, alhora que ha recordat que «la vacuna confereix una protecció altíssima i és l'única manera de poder superar la Covid».