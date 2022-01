Alternativa: «Relaxar d’aquesta manera les mesures sembla una mesura per a contagiar els alumnes»

El sindicat Alternativa ha expressat preocupació per la tornada a l’escola aquest dilluns i han remarcat que les autoritats sanitàries i escolars «proposen mesures que no es poden complir».

«Si bé la millor manera (potser l’única) d’ensenyar és la presencial, les Autoritats sanitàries i educatives haurien d’haver apostat per prendre mesures que protegissin la salut del conjunt de la comunitat educativa», han remarcat.

A més, han explicat que tot i que s’han reforçat algunes mesures sanitàries, augmentar la distància de seguretat a 1’5m a 3r i 4t d’ESO (fins ara era d’1’2m) sempre que sigui possible, són «clarament insuficients per la manca d’espais que reitaradament venim denunciant».

Els protocols s’han flexibilitzat per a Educació Infantil (ja no es posarà en quarantena un grup fins que hi hagi 5 casos) que, veient la situació, per a Alternativa «sembla una estratègia per a contagiar els alumnes». A Secundària, els alumnes vacunats no hauran de fer quarantena preventiva, no així els no vacunats.

El Govern, en una carta enviada als centres recomana l’ús de màscares FFP2 i la correcta ventilació dels espais on es duguin a terme les classes «sense tenir en compte les baixes temperatures d’aquests mesos que han de venir».

En un altre aspecte, «els permisos per a tenir cura de fills confinats continuaran sense retribuïr com ja vam denunciar el passat mes de desembre», han destacat.

A més, denuncien que les informacions han «arribat a darrera hora i, per tant, no s’ha pogut preveure com serà la nova situació fins que s’hi han trobat».

L’alternativa a tot això, remarquen, és «reduir els grups i mantenir distàncies en tot moment, però per a això cal augmentar la plantilla de docents significativament, cosa que per motius pressupostaris no es podrà dur a terme».