L’augment dels contagis fa que Formentera passi a nivell 3, en el qual es mantenen Mallorca, Eivissa i Menorca

El Consell de Govern, d'acord a les recomanacions del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, ha aprovat aquest dilluns la revisió dels nivells sanitaris corresponents a cadascuna de les illes per a les properes dues setmanes i es mantendran totes en nivell 3, fins i tot Formentera que fins ara es trobava en nivell 2. Per tant, a totes les illes s’aplicaran a partir de dimarts les mesures temporals i excepcionals previstes en el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació enfront de la Covid-19, aprovat el passat 25 d’octubre de 2021 i que estableix diverses mesures en funció del nivell d’alerta sanitària de cada illa.

El canvi de nivells entrarà dimarts en vigor, una vegada es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A partir d’aquest moment s’aplicaran a Formentera les mesures que ja segueixen la resta d’illes, entre els quals, demanar el Certificat Covid a més àmbits, com a establiments de restauració de menys de 50 persones o a tots els establiments culturals, independentment de si es consumeix o no, així com les mesures que afecten les festes populars, que han estat ja ratificades pel Tribunal Superior de Justícia fins el 24 de gener.

Des del dia 23 de desembre de 2021 fins a dia d’avui, segons l’avaluació elaborada pel Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses, a les Illes Balears la situació epidemiològica ha evolucionat de la forma que com es presagiava que ocorreria des de que es varen tenir els primers contactes amb la variant Òmicron. Així doncs, una vegada que generalitzada aquesta variant com font principal de contagis de la Covid-19, s’ha comprovat com, efectivament, aquesta variant es caracteritza per la seva gran capacitat de transmissió, molt superior a la que fins ara s’ha experimentat amb altres soques del virus, si bé, alhora, Òmicron tendeix a generar uns efectes i una simptomatologia menys greus entre els contagiats. Unes constatacions que, en tot cas, no permeten considerar-la banal i intranscendent, ja que els contagis amb efectes greus o molt greus segueixen produint-se i la seva alta transmissibilitat compensa la seva tendència a una menor virulència. D’aquesta manera els nombres absoluts de casos necessitats d’atenció hospitalària o fins i tot de cures crítiques són anàlegs als que es produïen amb altres variants del virus i la pressió sobre el sistema sanitari resulta ser cada moment més intensa.

Per tant, des del 1r de desembre de 2021, fins a dia d’avui s’ha produït un creixement intens i sostingut dels contagis que també ha afectat les ocupacions de llits hospitalaris, tant de planta com d’unitats de cures crítiques, si bé com ja s’ha dit pel que fa als ingressos, aquests es produeixen d’una forma proporcionalment més moderada que en altres onades, malgrat què en, termes absoluts i atès el volum total de contagis que s’han produït, ens apropem als nivells d’ocupació dels moments més difícils de la pandèmia.

En conseqüència i d’acord amb el quadre d’Indicadors per a la valoració de risc i nivells d'Alerta de transmissió de Covid-19, totes les Illes Balears es troben en nivell 3 (Eivissa, Mallorca i Menorca, per tant, s’hi mantenen mentre que Formentera puja respecte de l’anterior revisió) i a partir del moment que aquest acord se publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears s’hauran d’aplicar les mesures pertinents per cada nivell.

Així mateix, el Govern manté que la vacunació i la precaució són, ara per ara, fonamentals per tallar la transmissió de contagis. En aquest sentit, al llarg d’aquestes festes més de 30.000 persones a la han rebut la primera dosi (o la de reforç, que millora substancialment la protecció contra la variant Òmicron).

A més, es recomana reduir els contactes socials i evitar les situacions de més risc: reunions amb molta gent, espais sense ventilar i llocs on les persones no fan ús de la màscara. En cas de participar en una trobada social, s’han de mantenir sempre totes les mesures de seguretat (ventilació, higiene de mans, mascareta i distància). Si es presenten símptomes compatibles o es té contacte directe amb una persona contagiada, extremar totes les precaucions, evitar contactes i fer-se tot d’una una PDIA.

Les mesures seran vigents fins al 24 de gener.