Creus que és necessari aplicar mesures més restrictives per combatre la sisena onada de la Covid-19?

Les Balears viuen una situació pandèmica molt desfavorable. L'explosió de casos de Covid-19 produïda per la variant òmicron han desbordat totes les previsions i el sistema de Salut, sobretot l'atenció primària, frega el col·lapse.

Davant aquesta situació, i en previsió que l'augment de casos continuï les pròximes setmanes, algunes veus advoquen per aplicar mesures restrictives que permetin doblegar la corba de contagis. No obstant això, sembla que per ara l'única estratègia passa per la campanya de vacunació.

Així, des de dBalears demanam als nostres lectors si són partidaris d'aplicar mesures més restrictives o, per contra, consideren que amb les mesures actuals és suficient per combatre aquesta nova onada de la pandèmia. Les respostes de l'enquesta són les següents:

Sí, calen mesures urgents.

No, basten les mesures actuals.