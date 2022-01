Joan Miralles serà el pròxim president de l'OCB

El passat divendres 7 de gener s'esgotava el termini per a presentar candidatures per a encapçalar la nova Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear (OCB) i el resultat és una única candidatura conjunta encapçalada per Joan Miralles i Lena Serra i Catalina Bibiloni com a vicepresidentes.

Tal com ha explicat l'entitat aquest dissabte, en total, 16 persones formaran part d'aquesta Junta que el pròxim 24 de febrer, els socis assistents a l'assemblea, hauran de ratificar.

El passat 13 de desembre de 2021, la Junta sortint, encapçalada per Josep de Luis, acordà la convocatòria d'eleccions a la Junta Directiva.

Seguint l'ordre dels estatuts, el pròxim 24 de febrer se celebrarà, en primer lloc, l'Assemblea Ordinària de Socis a partir de les 17h a Can Alcover i constarà dels següents punts:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2. Memòria d'activitats del 2021.

3. Estat de comptes del 2021.

4. Pressupost del 2022.

5. Torn obert de paraules.

L'Assemblea Extraordinària i l'elecció de la nova Junta tendrà lloc a partir de les 18.30h en primera convocatòria i a les 19.00h en segona convocatòria.