Els contagiats de Covid-19 podran gestionar la baixa laboral per internet

La directora assistencial del Servei de Salut, Eugenia Carandell, ha explicat que, a partir de la setmana que ve, es presentarà una extensió web perquè els contagiats de Covid-19 puguin gestionar la baixa laboral per internet.

En declaracions als mitjans després de rebre els membres de les Forces Armades que s'incorporen des de divendres als equips de vaccinació a les Balears, Carandell ha indicat que Salut treballa en una «gestió integral» de la Covid-19.

En aquest sentit, s'ha referit als dos avenços posats ja en marxa per a atendre tant els contactes estrets de positius Covid-19 com l'autorrastreig. En primer lloc, Salut ha habilitat una eina en línia per a agilitzar el seguiment dels contactes estrets i, en segon lloc, les persones amb símptomes Covid-19 poden, des d'aquest dijous, sol·licitar cita per a una prova diagnòstica a través d'internet.

L'objectiu de Salut és descarregar la pressió actual d'Atenció Primària i que InfoCovid quedi per a consultes i atencions a pacients infectats de coronavirus amb simptomatologia més greu.

A través d'aquesta nova eina web, les persones que estiguin contagiades podran sol·licitar la baixa laboral sense necessitat d'acudir al metge o consultar els dubtes sobre els seus símptomes i les cures adequades per a afrontar-los.