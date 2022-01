Sanitat forestal instal·la 100 noves caixes refugi com a control natural de les plagues forestals

El Servei de sanitat forestal, amb la col·laboració de la Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes (IRBI), ha instal·lat, aquest any, 100 noves caixes refugi per a quiròpters a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. Aquestes permeten l'augment i estabilització de la població de quiròpters, que actuen com a control natural de les plagues forestals.

Aquests, coneguts com a ratapinyades, són una espècie insectívora i un element clau per garantir el control natural de plagues forestals com, per exemple, la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa). A més d'un depredador natural d'altres insectes voladors com els mosquits.

Les caixes refugi s'han instal·lat en àrees del bosc on existeix una major presència d'activitat de ratapinyades, com poden ser llocs de pas o àrees d'alimentació, encara que també algunes caixes es van posar en zones denses de vegetació amb la finalitat d'avaluar en un futur quina opció és més utilitzada. Per primera vegada, es van instal·lar caixes refugi a l'àmbit del Parc Natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos.

Per tant, actualment trobam unes 550 caixes d'aquest tipus d'ençà que el 2008 Sanitat Forestal iniciàs la seva instal·lació; a les Balears, hi ha 17 espècies de quiròpters. Així, Sanitat forestal té previst intensificar, l'any que ve, a Mallorca i Menorca, la instal·lació de més caixes refugi per a quiròpters, principalment a les finques públiques i als espais naturals protegits.