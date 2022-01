L’IBE proposa la licitació de dues instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum sobre centres de salut

L’Institut Balear de l’Energia (IBE) ha proposat l’adjudicació de dues instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum sobre centres de salut amb una potència total de 90 kW. Es tracta del Centre de Salut de Son Rutlan (Palma), on s’ubicaran 50 kW sobre la seva coberta, i el de Santa Ponça (Calvià), que tindrà 40 kW nominals en el seu sostre.

L’execució dels dos projectes va sortir a licitació amb un pressupost de 61.214,66 euros (IVA exclòs) i 70.550,06 euros (IVA exclòs), respectivament. La proposta d’adjudicació s’ha fet a les empreses Eiffage, en el cas de Son Rutlan, per un import de 52.564,73 euros més IVA; i Masred, en el cas de Santa Ponça, per un import de 43.169,54 euros més IVA.

En sengles casos les instal·lacions romandran com a titulars de l’Institut Balear de l’Energia, que en facturarà l’electricitat a preu de cost a l’IBSalut, cosa que permetrà finançar el manteniment de les instal·lacions, així com projectes futurs.

El director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, ha asseverat que «des de l’IBE seguim amb la nostra feina de ser una eina clau per augmentar les energies renovables. Per això, no només impulsam autoconsums compartits, sinó que donam totes les facilitats perquè espais com els centres de salut disposin de plaques solars que abaratin la seva factura de la llum i, a més, contribueixin a la mitigació i la lluita contra el canvi climàtic».

L’execució d’aquests tipus de projectes és especialment clau i rellevant per al Govern, no només pel seu vessant ambiental —reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de contaminants atmosfèrics—, sinó també per l’abaratiment de la factura.