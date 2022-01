186 joves d'entre 14 a 24 anys amb problemes d’addiccions han estat atesos per Projecte Jove el 2021

Projecte Jove, que forma part de Projecte Home Balears, ha atès al 2021 a 186 joves de 14 a 24 anys amb problemes d’addicions. Es tracta d'un programa que compta amb el suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a través de les ajudes del 0'7% de l’IRPF Social.

La directora de Projecte Jove, Catalina Limongi, explica que a aquests joves se'ls atén a través de tres programes diferents; per un costat hi ha el centre de dia que està ubicat a Son Morro i que està destinat a persones joves que a més de tenir una problemàtica de consum també tenen una problemàtica de desestructura a nivell familiar, personal, laboral o acadèmica. Els joves que segueixen aquest programa necessiten una intensitat i una duració més prolongada del tractament. Per un altre costat hi ha el programa ambulatori que es coneix com el «jat, just a temps» que també està destinat a persones joves amb una problemàtica de consum però que sí que tenen una estructura personal i familiar que els hi permet compaginar el tractament amb el dia a dia de la seva vida. I per un tercer costat Projecte Jove disposa d’un recurs residencial, un pis, on hi poden residir els usuaris que temporalment no disposin d’habitatge.

El projecte, a més, contempla l’ajuda a les famílies. Ho explica la mare d’una usuària, Inmaculada Marín, que diu que «quan arribes aquí arribes cansada emocionalment, amb un sentiment d’impotència i de culpabilitat per veure què ha passat i com ha passat. A més, quan arribes la relació amb el teu fill està molt deteriorada perquè durant molts d’anys ha estat basada amb la mentida i la desconfiança i aquí te donen una sèrie d’eines per modificar la relació perquè sigui més assertiva i comprensiva».

Limongi, de Projecte Jove diu que «vist en perspectiva els joves que demanden tractament va en augment perquè de cada vegada s’arriba a més llocs (a instituts, a centres de salut, a unitats de conductes addictives...) i es rompen els prejudicis que han pogut limitar la demanda d’ajuda. A més s’obri un perfil de joves amb noves addiccions i pot ser no estigui en augment la problemàtica però sí l’augment de la demanda d’ajuda».