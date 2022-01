Entra en vigor el Decret de la petjada de carboni

Aquest dissabte, dia 1 de gener, ha entrat en vigor el Decret de la petjada de carboni, que permetrà involucrar mitjanes i grans empreses en la lluita contra el canvi climàtic i el procés de descarbonització, identificant els principals emissors i fent-los corresponsables d’aquesta lluita amb plans de reducció d’emissions i compensació per la seva petjada.

Aquest Decret té com a finalitat garantir el compliment dels objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica, i determina que les organitzacions subjectes a l’abast del Decret han de calcular i verificar les emissions difuses de les seves instal·lacions per intervals temporals de tres anys, així com aportar els plans de reducció de les seves emissions difuses per complir els objectius de mitigació del canvi climàtic en el territori de les Illes Balears.

Així, aquest Decret estableix que, durant el primer any, el càlcul de les emissions difuses ha de ser verificat per un organisme verificador extern, mentre que en el segon i tercer any les dades de les emissions es reportaran sense verificació externa mitjançant un informe de petjada de carboni validat per una declaració responsable de l’organització. Finalment, el quart any, el càlcul i l’acreditació de la procedència de les emissions difuses comportaran una nova verificació externa tant de la petjada de carboni de l’any que s’ha d’inscriure com de la dels dos anys anteriors no verificats, i així s’ha de procedir successivament amb la inscripció de la petjada de carboni cada tres anys.

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, va explicar tant al Consell de Govern com a la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic que la inscripció de la petjada de carboni serà obligatòria per a les grans i mitjanes empreses que desenvolupin totalment o parcialment la seva activitat a les Illes Balears, en l’Administració autonòmica de les Illes i en el sector públic instrumental que en depèn.

A més, va informar que la inscripció serà voluntària per a la resta del teixit empresarial i la ciutadania, un fet que permetrà al Govern de les Illes Balears disposar d’una informació precisa sobre les emissions difuses que hi ha a les Illes, i iniciar els mecanismes necessaris per a la seva reducció a través de plans i de l’elaboració d’uns pressuposts de carboni que permetin establir compromisos de reducció per sectors d’activitat i illes.