[MANIFEST] Plataforma 31D: «Pel dret a decidir! Per una terra més verda! Per un poble més feminista!»

Aquest és el text del manifest de la Plataforma 31D que va llegir Esperança Serra en l'acte polític posterior a la manifestació de la Diada de Mallorca:

«L’any passat, la pandèmia no ens va permetre sortir al carrer, com ens hagués agradat, per mobilitzar la ciutadania com tots aquests anys passats. Però enguany tornam a tenir l’oportunitat de rearmar-nos i col·lectivitzar-nos per a omplir els carrers de la nostra força i valentia!

La llengua ha de ser l’eix vertebrador per a la nostra cultura i per al nostre País. És una veritat indiscutible i és un compromís que hem d’assumir tots. Hem de lluitar per a millorar la xarxa educativa, per a tenir un bon finançament i una xarxa cultural als pobles que sigui potent. Aquests darrers anys hem pogut veure com les discriminacions lingüístiques han anat creixent i com a les administracions públiques, com és el cas de la sanitat, fa falta molta feina perquè entenguin que tenim tot el nostre dret a ser atesos, expressar-nos i parlar amb la nostra llengua, la catalana!

Hem de reclamar una amnistia per a tots els encausats polítics que encara pateixen les conseqüències de la repressió. No només se’ls ha d’indultar per part de l’Estat Espanyol, sinó també han de ser posats tots en llibertat. Hi ha moltíssima gent que ha patit la contenció de l’Estat per la manifestació de les seves idees i pensaments, tenim clarament un conflicte polític que ha de ser resolt.

A més a més, hem de lluitar per acabar la contínua destrucció del nostre territori i millorar, pas a pas, la nostra petjada ecològica per a frenar junts el canvi climàtic. Una catàstrofe que ja tenim al damunt i que si no comencem a frenar, serà implacable. La proposta d’ampliació de l’aeroport de Palma és una de les pitjors notícies que hem pogut rebre aquest 2021... Una activitat frenètica no ens portarà més que perjudicis contra la nostra terra, afavorint el terrible model turístic que fon Mallorca i que ens conduirà al pitjor dels escenaris per a la nostra terra i poble.

La bandera de Mallorca és i ha de ser la solidaritat. Solidaritat entre nosaltres, assumint la lluita conjunta per l'emancipació individual i col·lectiva, però també solidaritat amb els altres pobles: ja siguin els pobles ibèrics, mediterranis, el Sàhara, el Kurdistan, Palestina… No serem lliures si no ho som tots.

Per això volem l’autodeterminació per al nostre poble! Pel dret a decidir! Per una terra més verda! Per un poble més feminista!

Volem decidir per una radicalitat democràtica, per poder construir una nació més digna, on tothom tengui un sostre on poder viure i es compleixi el dret a l’habitatge, on el jovent pugui articular la idea d’autodeterminació i d’emancipació… Perquè la sobirania és compartir i fer xarxa conjuntament! Per això hem de remar al costat dels nostres pobles veïns, per a compartir lluites i sobiranies amb tots ells.»