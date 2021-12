Diada de Mallorca i Festa de l'Estendard sumen forces

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, les vicepresidentes primera i segona, Bel Busquets i Aurora Ribot; conselleres i consellers de la institució; batles i batlesses de Mallorca i el president de la FELIB, han participat a la celebració de la festa de l'Estendard i s'han sumat a la comitiva oficial amb motiu de la festivitat de Mallorca, el 31 de desembre.

Enguany tota la comitiva del Consell de Mallorca ha iniciat l’acte des de la plaça de l’Ajuntament de Palma, on s’ha col·locat l'Estendard. Posteriorment, ha tengut lloc la interpretació de l’himne de Mallorca, La Balanguera i el següent acte s’ha celebrat a la Seu, on ha tengut lloc la missa amb motiu de la Diada de Mallorca presidida pel Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. En acabar la cerimònia la comitiva ha tornat a la plaça de Cort per retirar el penó i s’ha representat 'La Colcada' de Pere d'Alcàntara Penya, a càrrec de Miquela Lladó i els infants de l’Escola de Música i Danses de Mallorca.

Per finalitzar l’acte, la presidenta del Consell de Mallorca ha assistit al lliurament de les medalles d’Or de la Ciutat de Palma a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Palma.

Aquest és el darrer acte institucional que es duu a terme dins el programa de la Diada de Mallorca 2021 organitzat pel Consell, que es va encetar el dia 10 de desembre amb activitats culturals, excursions, visites i altres activitats públiques i familiars.

El 31 de desembre, el Consell de Mallorca celebra la Diada de Mallorca en homenatge a l’entrada de Jaume I el Conqueridor a Madina Mayurqa (l’actual ciutat de Palma i capital de la Mallorca musulmana del segle XII) el darrer dia de l’any 1229.