FAPA Mallorca: «La tornada a les aules ha de ser presencial»

Estam vivint la sisena onada de la pandèmia de la Covid-19, amb un increment molt elevat dels contagis i, una vegada més, es tornaran a valorar les mesures que s’han d’aplicar a l’Educació després de les festes de Nadal a la Conferència de Presidents prevista per al proper 4 gener.

Cal recordar que, segons les dades que la Conselleria ha publicat, als centres educatius no s’han detectat contagis entre l’alumnat de manera significativa. Els positius que s’han informat tenen el seu origen als altres àmbits habituals de l’alumnat, el familiar, el social o l’esportiu. «Les mesures que s’estan aplicant als centres educatius són de les més restrictives, amb una repercussió evident en la qualitat de l’ensenyament, però asseguren l’educació presencial. No hem d’oblidar que només la presencialitat garanteix que l’educació no baixi dels mínims acceptables, al mateix temps que permet als infants i joves viure una certa socialització, imprescindible per a la seva salut mental i emocional», valoren des de la FAPA Mallorca.

L’experiència del confinament de l’inici de la pandèmia i la del curs passat ens ha mostrat «els perjudicis per a l’alumnat d’un sistema semipresencial, que es va haver d’implantar sense que fos possible una bona planificació, formació ni experiència prèvia, malgrat l’esforç de tota la comunitat educativa i, malauradament, això no ha canviat. La Federació remarca que vàrem poder viure «efectes negatius tant a nivell acadèmic com emocional, i amb uns efectes majors a alumnat vulnerable o amb necessitats educatives especials».

Per això, defensen que les aules «han de continuar essent els llocs segurs on es desenvolupi l’educació, pel que caldrà aplicar els recursos necessaris per garantir aquesta presencialitat a tots els nivells si la pandèmia ens obliga a aplicar mesures més restrictives». A més, destaquen que és «responsabilitat de tots» que el 2022, tercer curs que infants i joves viuen restriccions a l’Educació, que aquestes «no els segueixin perjudicant com ho han fet fins ara».

L’anàlisi de la semipresencialitat dels dos primers trimestres del curs 20/21 fet a l’informe publicat conjuntament amb el grup de recerca 'Educació i Ciutadania' de l’IRIE (UIB), recentment presentat al XV Congrés Internacional de l’Educació i la Innovació (Florència, 2021), aporta unes conclusions clares i coherents amb la resta d’estudis sobre aquest tema:

● la rellevància de l'escola, com a escenari educatiu clau per al desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge, així com en l'organització de la rutina diària dels i les estudiants i de les seves famílies;

● la centralitat de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, del professorat en les tasques d'organització i acompanyament en els processos formatius i de les famílies i les entitats de l’entorn, com a elements fonamentals per a culminar els procés de creixement personal, cultural i acadèmic;

● la incapacitat de l'ensenyament remot de suplir l'espai de trobada a l'aula entre el professorat i l’alumnat;

● els possibles efectes de la semipresencialitat en la producció/agudització de les desigualtats educatives;

● l'afecció emocional expressada en estrés, angoixa i malestar, tant per les dificultats per sostenir/aconseguir bons resultats acadèmics, com per la pèrdua o reducció dels espais de trobada amb companyes i companys.