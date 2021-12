Desabastiment de tests d’antígens a les farmàcies de les Balears

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears (Cofib) ha apuntat que, en aquests moments, hi ha «pràcticament dessabastiment» de test d'antígens en les farmàcies de l'arxipèlag.

Així ho ha explicat, en declaracions a Europa Press, el president del Cofib, Antoni Real, qui ha afegit que és possible que aquesta setmana hi hagi «un retard important» en l'arribada de test a les Illes.

No obstant això, ha assenyalat que «no es poden confirmar les previsions» i que, en principi, haurien d'arribar més proves d'autodiagnòstic a la comunitat aquest pròxim dijous.

L'increment de les vendes en els darrers dies ha estat motivat principalment per la proximitat de les festes i les reunions socials i familiars per Nadal, abans de les quals molts ciutadans han optat per fer-se una prova «per seguretat».

Després del 25 de desembre, dia de Nadal, la demanda de tests d'antígens ha baixat «una mica» a les Balears, encara que el president del Cofib creu que és previsible que torni a créixer de cara a Nit de cap d'any.

Des que les farmàcies disposen d'aquesta mena de proves, s'han venut al voltant de 260.000 tests d'antígens a les Illes, una part important durant aquests dies de Nadal.

Prioritzar les persones amb símptomes

Davant aquesta situació en les farmàcies de les Illes, Real ha insistit que aquestes proves han de realitzar-se «prioritzant la gent que té símptomes compatibles amb la Covid-19» o que són contactes «molt estrets» d'un positiu.

Els contactes estrets, segons Real, són aquelles persones que hagin estat amb un positiu en coronavirus, durant més de 15 minuts, sense distància de seguretat i sense màscara.