Cinc municipis de Mallorca tenen una incidència acumulada superior els 1.500 casos per cada 100.000 habitants

La incidència acumulada en els darrers 14 dies supera els 1.500 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants a cinc municipis de Mallorca, concretament a Puigpunyent, Campos, Capdepera, Andratx i Estellencs.

Segons les dades de la Conselleria de Salut i Consum, la incidència arriba als 2.054,8 casos a Puigpunyent; 1.648,5 a Campos; 1.620,3 a Capdepera; 1.574,4 a Andratx, i 1.529,1 a Estellencs.

Per contra, Banyalbufar i Escorca són els únics dos municipis de Mallorca i de les Illes que compten amb una incidència de zero casos per cada 100.000 habitants.

En el conjunt de la comunitat autònoma, la incidència acumulada se situa en 943,5 casos i la taxa de positivitat és del 14,85% en els darrers set dies.

La Conselleria de Salut ha comunicat aquest dilluns un total de 736 noves proves positives en les darreres 24 hores, de manera que els casos notificats des de l'inici de la pandèmia augmenten a 123.447 a les Illes. Per part seva, la xifra de defuncions es manté en 1.053.