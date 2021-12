Les Balears han arribat al zenit de la sisena onada, originada per la variant Delta solapada amb l'Òmicron

Les Balears han arribat al zenit de la sisena onada de coronavirus, originada en aquest cas per la variant Delta, encara que s'està solapant amb una «setena onada» causada per l'Òmicron, que representa ja el 50 per cent dels casos positius detectats a les Illes, per la qual cosa «s'està convertint en la dominant».

Així ho ha explicat aquest dilluns en declaracions a Europa Press el cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Són Espases, el doctor Antoni Oliver, qui ha insistit que encara «hi ha bastants casos de Delta, encara que sembla que ja ha arribat al punt màxim».

«Són dues onades superposades. La Delta està arribant o ha arribat al punt màxim, segurament empesa per Òmicron, que pot tenir un cert paper en què els casos de Delta disminueixin, per la qual cosa estaríem ja en la setena onada o part de l'onada d'Òmicron, que continuarà pujant», ha assenyalat.

La taxa de positivitat de Son Espases arriba al 30%

El doctor ha indicat que la taxa de positivitat és al voltant del 30 per cent a Son Espases, on s'analitzen entre 2.500 i 3.000 PCR diàries, de les quals entre 500 i 600 donen un resultat positiu, és a dir, pràcticament la meitat dels detectats a les Illes. «Estam a nivells màxims de la pandèmia», ha afegit.

Amb tot, ha aclarit que, «afortunadament, enguany la pressió assistencial és una mica inferior», un fet que ha atribuït a la taxa de vacunació de la població. A més, «la majoria dels ingressos són per Delta, no per Òmicron».

En aquest sentit, preguntat pels efectes 'més lleus' de la nova variant, Oliver ha explicat que és a causa d'una modificació l'Òmicron, que la fa més transmissible, és a dir, «s'uneix d'una forma més eficient a les cèl·lules i, per tant, es propaga més fàcilment», però també fa que perdi agressivitat.

En general, «les seves manifestacions s'assemblen a les d'un quadre gripal, encara que depèn molt de la persona en concret», per la qual cosa «no ens podem confiar» amb aquesta variant, ha advertit el doctor.

Finalment, en resposta a les possibles conseqüències sanitàries que han pogut tenir les reunions familiars, el doctor ha subratllat que «encara és prest» per a veure l'efecte, encara que entre aquest dilluns i dimarts «es podrien començar a notar».

«Estam encara amb els sopars i reunions prèvies a les festes, però a partir de dilluns o dimarts, els positius podrien estar influenciats per Nadal. La majoria de les famílies s'han moderat bastant, però amb la tendència de l'Òmicron, segur que a final de setmana els casos continuaran augmentant», ha conclòs.