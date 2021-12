El registre de dades de peixos rars de les Balears ha rebut una cinquantena de noves aportacions enguany

La base de dades que recull observacions de peixos rars a les Illes Balears (DAPERA) que gestiona el Servei de protecció d'espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha rebut 55 noves aportacions de 17 espècies diferents al llarg de 2021.

Per illes, la majoria de registres provenen de Mallorca (49%), seguit per Eivissa (22%), Formentera (18%) i Menorca (11%).

Enguany, l'espècie més citada és el Lloro verd (Sparisoma cretense) amb 7 registres i 11 exemplars observats a diferents indrets de la costa de Mallorca. Es tracta d’una especie molt freqüent a les Illes Canàries que s'està observant cada vegada mes a l'arxipèlag, possiblement a causa de l’escalfament de la mar.

També destaquen 6 cites de Mantellina (Gymnura altavela), espècie poc freqüent i rara al litoral Balear, però que sembla en expansió.

El DAPERA es va crear arran de la publicació del Llibre vermell dels Peixos de les Illes Balears (2015), que indicava la necessitat de recopilar i conservar registres d’espècies poc freqüents a les aigües de l’arxipèlag. Des de la seva creació, l’any 2015, s’han recollit més de 200 cites que, posteriorment, han estat verificades per tècnics de protecció d'espècies i del Servei de recursos marins de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

L’objectiu és millorar la informació disponible, principalment de peixos sense interès comercial, alguns dels quals es troben amenaçats. Es pretén, també, obtenir dades d’espècies noves a la Mediterrània, com les que arriben des de la Mar Roja a causa de l’obertura del Canal de Suez, conegudes com lessepsianes, o les que arriben de l’Atlàntic per altres causes, com l’increment del trànsit marítim o el canvi climàtic.

A partir d'ara, els interessats poden comunicar les seves observacions directament a través d’un formulari que es pot trobar a la web del Servei de protecció d’espècies: www.caib.es/sites/proteccioespecies/ca/dapera/

Es demana informació de contacte, dades sobre l'observació (espècie, pes, longitud) i sobre la localitat (coordenades, profunditat, etc.) així com una imatge per tal de validar la dada.