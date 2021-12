Les Balears sumen 1.036 nous casos de Covid aquest diumenge

Segons ha informat la Conselleria de Salut i Consum, les Balears han registrat aquest diumenge, segona festa de Nadal i festivitat de Sant Esteve, un total de 1.036 proves diagnòstiques positives.

Per illes, s'han detectat un total de 902 positius a Mallorca; 79, a Menorca; 52, a Eivissa i tres a Formentera.

D'aquesta manera, la positivitat diària ha augmentat respecte a aquest dissabte, fins a situar-se en el 20,81 per cent.

Hospitalitzats i atesos a atenció primària

Quant a hospitalitzacions, actualment hi ha 228 pacients de Covid hospitalitzats a planta i l'ocupació Covid a l'UCI és del 16,42% --risc alt-- amb un total de 56 persones ingressades.

Per illes, a Mallorca hi ha 201 pacients de coronavirus a planta i 46 a l'UCI; a Menorca són 10 pacients a planta i cinc a l'UCI; i a Eivissa hi ha 17 pacients a planta i cinc a l'UCI.

Mentrestant, respecte a atenció Primària, aquesta atén actualment 14.375 persones en relació a la Covid-19 a les Balears.

A causa d'una incidència tècnica, aquest diumenge, la Conselleria de Salut i Consum només ha facilitat dades de proves diagnòstiques i dades assistencials. La resta de dades s'actualitzarà dilluns.