L'Associació d'Usuàries i Usuaris del Tren protesta per la manca de serveis de tren i metro durant els dies festius

L'Associació d'Usuàries i Usuaris del tren ha manifestat el seu «malestar i decepció pels horaris que l'empresa pública ferroviària de Mallorca (SFM) oferirà els dies 24, 25, 31 de desembre i 1 de gener per cobrir les necessitats dels serveis de tren i metro».

L'Associació explica que «Els serveis i els horaris d’aquests dies no s'ajusten a les necessitats ni a la demanda existent d'aquests dies, moltes persones necessiten el transport públic per desplaçar-se, per motius de feina, compres, oci o qualsevol altre qüestió, però a partir de les 20:20 del 24 i 31 i no hi haurà serveis de tren ni de metro i els dies de Nadal i Cap d’any només vuit serveis en cada sentit en tot lo dia per a donar cobertura a les necessitats de desplaçaments».

També expliquen que «Arran de la multitud de queixes que hem rebut sobre aquesta problemàtica que cada any es repeteix i que afecta moltíssima gent, ens preguntem com pensen a la Conselleria de Mobilitat que s’han de desplaçar els usuaris habituals dels serveis ferroviaris que fan feina a hospitals, residències de gent gran, hotels, restaurants, etc, si des de la SFM decideixen eliminar serveis i no incrementar-los com hauria de succeir en aquestes dates tant assenyalades i de tant moviment».

L'Associació d'Usuàries i Usuaris del Tren sol·licita a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, al Consorci de Transports de Mallorca i a l'empresa publica SFM que rectifiquin i que «per properes dates com les presents, no retallin les últimes freqüències dels dies 24 i 31 de desembre i que els dies 25 de desembre i 1 de gener el servei de tren sigui igual al d'un diumenge o festiu habitual, a més d'oferir les nits del 24 i 31 de desembre un servei especial nocturn de tren que eviti que els ciutadans agafin el vehicle privat i així evitar lamentables accidents de trànsit que tant sovint patim a les Illes».