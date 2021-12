El Govern generalitza l'ús del passaport Covid a tots els bars, gimnasos, teatres, auditoris, sales de concerts, piscines...

El Govern ha aprovat estendre, a les Balears el nivell 3 d'alerta sanitària, l'ús del passaport Covid a nous espais, com els bars i restaurants amb capacitat per a menys de 50 persones en interiors, gimnasos o actes culturals.

Així ho ha anunciat el portaveu del Govern, Iago Negueruela, després del Consell de Govern, en el qual s'han actualitzat els nivells d'alerta de cada illa. Mallorca i Eivissa pugen del nivell 2 al 3, en el qual ja es trobava Menorca, i Formentera passa al nivell 2.

L'ampliació del certificat Covid a tots els bars entrarà en vigor una vegada que sigui autoritzada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB).

Els llocs on serà necessari el passaport Covid són:

- Gimnasos de tota mena i altres instal·lacions esportives.

- Acadèmies de ball.

- Tot tipus d'esdeveniments culturals i esportius en espais interiors, com a cinemes, circs de carpa, teatres, auditoris, sales de concerts (independentment de si es permet consumir o no), spas, piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme activitats culturals i esportives.

- Congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.

- Clubs de gent gran i espais que desenvolupin activitats que els són pròpies.

- Establiments de jocs i apostes.

- Establiments de restauració qualificables com a tals d'acord amb el que disposen els articles 53, 54 i 55 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb cabuda interior per a menys de 50 persones.