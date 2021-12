Les Illes Balears generen les primeres molècules d'hidrogen verd del sud d'Europa

La planta d'hidrogen de Lloseta s’ha posat en marxa aquest dijous amb la generació en proves de les primeres molècules d'hidrogen verd del primer projecte d'hidrogen renovable a escala industrial a l'Estat espanyol i pioner al sud d'Europa, després d’haver rebut l'autorització ambiental integrada per part del Govern.

El projecte Power to Green Hydrogen Mallorca està liderat per ACCIONA Energía i Enegás, amb la participació a més de CEMEX i l’IDAE. Aquesta planta generarà fins a 300 tones d'hidrogen verd cada any produïdes al 100% a partir de plantes fotovoltaiques i amb la qual es podrien reduir les emissions de CO2 fins a 20.700 tones a l'any. La producció d'hidrogen es realitzarà de manera gradual i compassada a la disponibilitat de les infraestructures necessàries per al seu subministrament a clients finals.

El projecte compta amb una subvenció directa per part de la UE de 10 milions d'euros que aconseguirà mobilitzar gairebé 50 milions d'euros en conjunt. El Govern, per la seva banda, ha fet una inversió de 3,75 milions d'euros mentre que l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) ha invertit de forma inicial al voltant de 2,5 milions d'euros.