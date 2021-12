S'ha fet a Son Espases, «amb èxit», el primer trasplantament de fetge de les Balears

L'Hospital Universitari de Son Espases ha realitzat el primer trasplantament de fetge de les Balears a un home de 53 anys, que ja es recupera a ca seva fent vida gairebé normal.

El director gerent del centre hospitalari, Josep Pomar, ha qualificat aquest dijous el procés, en el qual han participat més de 50 professionals, com a «reeixit». En la realització d'aquest trasplantament hepàtic, els professionals sanitaris de Son Espases han estat assessorats per l'Hospital Clínic de Barcelona.

Els sanitaris presents en la roda de premsa han coincidit a destacar que s'han enfrontat a la intervenció «més important» de l'Hospital. En la mateixa hi han participat professionals de l'Àrea Quirúrgica, de Reanimació, d'UCI i de planta d'hospitalització.

El pacient, veí de Palma, es va sotmetre a la intervenció quirúrgica el passat 29 d'octubre i, des de mitjan desembre, és a ca seva. Segons ha explicat la codirectora del Programa de Trasplantament Hepàtic de Son Espases, Llucia Boned, el fetge és un òrgan vital per a les persones. D'aquí la importància d'aconseguir realitzar trasplantaments d'aquest tipus a les Balears.

Boned ha considerat aquest treball com a «complex i interessant» en el sentit que hi han participat moltes àrees perquè el pacient necessitava ser valorat des de tots els punts de vista per a arribar al trasplantament. «Suposa molta il·lusió perquè és un repte per a l'Hospital en conjunt. Estam molt entusiasmats per fer-lo tan bé com sigui possible», ha afirmat.

D'aquesta manera, Són Espases inclou els trasplantaments hepàtics a la resta que ja es fan habitualment. L'Hospital treballa amb una previsió d'iniciar aquest programa perquè, a partir de 2023, es puguin realitzar una mitjana de 20 trasplantaments de fetge cada any.

De fet, el director general del IBSalut, Juli Fuster, ha asseverat que un dels objectius amb aquesta operació era oferir aquest servei per a evitar desplaçaments a altres comunitats. Fins a aquest moment, la majoria de malalts hepàtics són trasplantats a Barcelona, cosa que suposa un cost addicional per al malalt que ha de fer front als costos d'estar durant un temps fora.