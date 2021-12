El 'Mapa Sonor de la Serra', una eina interactiva per aproximar-se «a la biodiversitat i els valors naturals utilitzant l'ecologia del paisatge sonor»

L'associació Tramuntana XXI ha presentat el 'Mapa Sonor de la Serra'. Aquest permet «una aproximació a la biodiversitat i els valors naturals de la Serra a través del so, utilitzant l'ecologia del paisatge sonor (soundscape ecology) com a marc teòric, metodològic i de divulgació ambiental», ha explicat l'ambientòleg i músic Jaume Reus, consultor que ha elaborat l'eina.

L'objectiu d'aquest mapa interactiu és oferir una visita sonora virtual a diversos indrets i ecosistemes de la Serra de Tramuntana. Cada localització inclou informació general, com la zona d'enregistrament, l'estació de l'any o el moment del dia; a més d'indicar el tipus d'ecosistema i les capes de paisatge que es poden sentir ―si el so prové dels éssers vius, d'elements geològics i atmosfèrics o de l'activitat humana―. Tot això es complementa amb un text descriptiu relacionat amb l'escena o els elements que sentirem, amb les espècies animals que hi podem escoltar i altres indicacions.

Aquest material complementa 'Les simfonies de la Tramuntana', una unitat didàctica que, a partir del paisatge sonor, desenvolupa diversos continguts del currículum d'educació primària de les Balears corresponent a les àrees de Ciències naturals i Educació artística. Aquesta, forma part del projecte d'educació ambiental de Tramuntana XXI 'La Serra de Tramuntana: un món per descobrir', que ha comptat enguany amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.