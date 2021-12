El pressupost de la UIB per al 2022 s'incrementa un 8,9 per cent i arriba als 124,6 milions d'euros

La Universitat de les Illes Balears disposarà, l’any 2022, d’un pressupost de 124,6 milions d’euros, un 8,9 per cent més que al 2021. Així, el Consell de Govern de la UIB, reunit el 20 de desembre en sessió extraordinària, ha aprovat per unanimitat el pressupost per a l’exercici 2022, i el Consell Social l’ha ratificat en sessió plenària.

Malgrat el context de dificultat econòmica i social marcat per la Covid-19, el pressupost de la UIB per a l’any 2022 manté la línia ascendent i es consolida per poder satisfer les necessitats més importants del funcionament de la Universitat. Per a l’any que ve, l’aportació del Govern augmenta en 6.170.403 euros, un 7,68 per cent més que el 2021.

Aquest augment garanteix el finançament dels compromisos pluriennals dels estudis de Medicina i el doble grau de Dret i Turisme, la dotació de les infraestructures del campus, compensa el descens d’ingressos propis provinent de la reducció de taxes acadèmiques dels estudis de grau, les quals s’han equiparat als imports que hi havia vigents el curs 2011-12, i permet fer algunes millores en les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, si bé l’aportació del Govern encara no arriba a cobrir la totalitat de l’import del capítol 1, de despeses de personal.

Noves inversions per al 2022

Malgrat que la transferència de capital, manté l’import del pressupost anterior, 2.275.000 euros, el Govern ha destinat 1,26 milions d’euros addicionals a l’adquisició i posada en funcionament de diverses instal·lacions, com la compra d’un edifici annex a la Seu universitària de Menorca per ampliar-la en un futur, la canalització de la connexió tèrmica del campus (District Heating), la primera anualitat de la nova residència d’estudiants i el manteniment i posada en funcionament del nou edifici del ParcBIT, que acollirà diversos equips d’investigació i entrarà en funcionament al llarg de l’any 2022.

En aquest capítol, també destaca l’ingrés de 985.714 euros corresponent al conveni pluriennal del nou edifici Interdepartamental, per al qual el Govern acaba d’aprovar una partida addicional per a l’equipament. Com a complement a la transferència corrent per finançar l’augment de 30 places als estudis d’Infermeria per al curs 2022-23, la partida de transferències de capital també preveu l’ingrés de 190 mil euros per fer front a les despeses en inversió que suposarà aquesta mesura.

També es pressuposten dues partides per a noves inversions, com són les plaques fotovoltaiques (300.000 euros) i un laboratori per a l’IUNICS (367.654,18 euros).

Despeses: l’increment de l’energia i les millores per al personal

Quant a les despeses, la partida de béns corrents i de serveis s'ha hagut d’incrementar el 2022 en més de 600 mil euros per fer front a l’increment del cost de l’energia elèctrica.

Pel que fa a la despesa de personal, està previst cobrir l’augment de despeses en vegetatiu, les millores de plantilla segons els convenis d’implantació de nous estudis; mantenir la política de promocions per al personal docent i investigador, sobretot d’ajudants i ajudants doctors que acaben els contractes, i les promocions a professor contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic d’universitat, segons la taxa de reposició, i fer algunes millores en la plantilla del personal d’administració i serveis, entre les quals destaca el pagament del 25 per cent restant de la carrera professional a aquest col·lectiu.

Objectiu: igualar a la mitjana la transferència per estudiant

Amb aquestes xifres i la previsió d’altres ingressos i despeses, el nou pressupost que es presenta per a l’any 2022 apuja a 124.641.933,49 euros, enfront dels 114.421.164,17 euros de l’exercici anterior.

Els 14.600 estudiants que s’estima que la UIB podria tenir el curs 2022-23 situen la previsió de la transferència nominativa corrent (no inclou la transferència nominativa d’inversió) per estudiant en 5.500 euros per a 2022, import similar al del curs 2021 (5.472 euros). La mitjana estatal supera els 6.000 euros.

Malgrat la millora progressiva del finançament de la Universitat, l’equip rectoral té com a objectiu «aconseguir que la transferència nominativa per estudiant s'iguali a la mitjana de les universitats de l'Estat, i que el percentatge que el Govern de les Illes Balears destina del seu pressupost a la UIB -l'any 2021, un 1,34%; i l'any 2022, un 1,35%- s’acosti al que, de mitjana, obtenen les universitats del G9, és a dir, al de les universitats públiques espanyoles que són úniques universitats públiques en les comunitats autònomes respectives, que actualment és un 2,4% del pressupost dels seus governs autonòmics».

Per aquest motiu, l’equip de direcció ha reprès les negociacions per constituir un conveni entre el Govern i la UIB que estableixi, de manera plurianual, el model de finançament de la institució universitària.