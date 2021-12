Francina Armengol anuncia que té la Covid

«Acab de rebre la notícia. He donat positiu per Covid. Ja estic guardant quarantena i tots aquests dies seguiré fent feina via telemàtica des de casa. Estic bé i gràcies a estar vacunada només tenc símptomes lleus», amb aquest missatge a les seves xarxes la presidenta del Govern ha anunciat que pateix Covid.

Francina Armengol ha aprofitat el missatge per fer una crida a cuidar-se i vacunar-se: «Vacunem-nos i especialment en aquestes dates, cuidem-nos!»

La Presidenta ha suspès tota la seva agenda presencial i treballarà via telemàtica des del seu domicili particular.