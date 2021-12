L'IMAS compleix 30 anys fomentant la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat

L'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) ha complert 30 anys fomentant la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Segons ha informat el Consell aquest diumenge, «fomentar la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat és un objectiu primordial de l'IMAS que, des de l'any 1991, duu a terme diferents projectes i iniciatives per a donar resposta a les necessitats de la part del col·lectiu en edat de cercar feina per a facilitar la seva inserció sociolaboral».

En aquesta línia, enguany, la institució insular ha tornat a posar en marxa la cinquena edició del projecte 'Raixa 2021'. Un programa subvencionat pel SOIB, en el qual 10 alumnes majors de 30 anys inscrits com a demandants d'ocupació i amb una discapacitat mínima acreditada del 33% reben formació teoricopràctica sobre el manteniment de jardins en la finca pública, gestionada pel departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell.

«Treballam perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, per a la plena autonomia i inclusió de totes les persones. Per això, a més del curs de Raixa, que duem a terme amb el SOIB, en l'actualitat 10 alumnes més es formen a la seu central de l'IMAS per a obtenir el certificat de professionalitat d'Auxiliar de cuina i, a més, tenim concertades 1.170 places de serveis ocupacionals amb 10 entitats», ha explicat la consellera insular de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso.

La durada del curs, que va començar el mes d'octubre passat, és de nou mesos i té un format mixt, ja que combina formació amb treball efectiu remunerat. Aquest fet possibilita la posada en pràctica de tots els coneixements adquirits en la part didàctica, contribueix a recuperar els espais agrícoles de la finca i a mantenir en bones condicions els jardins.

D'altra banda, la formació es complementa amb 15 hores d'orientació laboral, en les quals es fa un seguiment psicosocial i es treballen les habilitats laborals amb la intenció de dur a terme «una atenció integral que afavoreixi la inserció laboral de l'alumnat». Igualment, per a complementar la preparació de l'alumnat i facilitar-li l'entrada al món laboral, l'IMAS compta amb la col·laboració d'una dotzena d'empreses del sector de la jardineria i l'agricultura.