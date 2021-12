Entra en vigor aquest dissabte l'exigència del certificat Covid per als treballadors sanitaris i per a entrar a bars i cafeteries

L'exigència del certificat Covid a professionals sanitaris o tres proves diagnòstiques (almenys, dues d'elles PCR) per a treballadors no vacunats adscrits a centres sanitaris públics i privats cada setmana per a anar al seu lloc de treball ha entrat en vigor aquest dissabte a les Balears, després que la mesura hagi obtingut l'aval del Tribunal Superior de Justícia.

Si bé, cal remarcar que la Conselleria de Salut i Consum ha donat 10 dies als centres sanitaris per a elaborar protocols per a establir tres proves diagnòstics setmanals als seus treballadors no vacunats.

En aquest sentit, també cal recordar que la Conselleria ha elaborat una circular, publicada aquest dissabte, per a concretar alguns aspectes relacionats amb l'acord del Govern, que ha estat validat pel Tribunal Superior de Justícia, que estableix que els treballadors no vacunats adscrits a centres sanitaris públics i privats han de presentar tres proves diagnòstiques setmanals (almenys dues d'elles, PCR) per a anar al seu lloc de treball. Les persones esmentades que hagin passat la Covid-19 estan exemptes de la realització d'aquestes proves preventives durant els 90 dies següents al diagnòstic de la infecció.

Concretament, en aquesta circular s'estableix que l'obligació de sotmetre's a una prova PCR que s'imposa al personal treballador dels centres sanitaris, amb independència del seu estat de vacunació, que s'incorpora d'un període de permís o vacances, només serà exigible al personal que s'incorpori després d'un període d'absència per vacances o llicències de qualsevol mena de durada igual o superior a 30 dies naturals.

A més, considera que es troba inclòs tot el personal que efectivament presta serveis en els citats centres sanitaris, per la qual cosa és exigible al personal d'empreses contractistes de serveis contractats i que es prestin efectivament en aquests centres.

També, la circular afegeix que el cost de la realització de les proves PCR que efectivament es facin en compliment de l'Acord del Consell de Govern del 13 de desembre de 2021 ho assumeix el Servei de Salut de les Balears.

Finalment, en la circular s'informa que tots aquells centres inclosos en l'àmbit d'aplicació disposen d'un termini de 10 dies naturals, a comptar des de l'autorització judicial, per a aprovar uns protocols interns d'actuació per a aplicar la mesura.

Certificat a Bars i cafeteries

Una altra mesura aprovada en el Consell de Govern del 13 de desembre, que entra en vigor aquest dissabte, és l'exigència del certificat Covid digital en aquells bars i cafeteries amb una ocupació superior a les 50 persones, a les illes que es trobin en nivell 1 o superior d'alerta sanitària.

Cal recordar que, d'acord amb la situació epidemiològica actual, Menorca es troba en nivell 3, Mallorca en nivell 2 i Eivissa i Formentera en el nivell 1.

Aquesta petició s'uneix a les ja establertes per a l'oci nocturn, restaurants amb una cabuda interior superior a 50 persones i bars de copes o de concerts.