Gent per Formentera presenta esmenes als pressupostos generals de l'Estat en col·laboració amb el senador Vidal

El senador de designació autonòmica per les Balears i les Pitiüses, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha presentat esmenes als pressupostos generals de l'Estat (PGE) de «gran importància per a les Balears i en particular per a Formentera».

En concret per a Formentera, segons Susana Labrador, secretària general de Gent per Formentera, «s'ha presentat una esmena de 300.000 euros pel Jutjat de Primera Instància de Formentera, una segona esmena de 8.000.000 d'euros pel conveni de carreteres de la nostra illa més una relativa a la transferència a la CAIB del transport de residus entre Eivissa i Formentera per valor de 7.000.000 d'euros».

Per altra banda, des de GxF volem destacar també esmenes de caràcter mediambiental reclamant inversió per les reserves marines de les Balears (3 milions d'euros), per protegir la posidònia (1 milió d'euros) i els sistemes dunars (10 milions d'euros) que responen al model d'illa i a l'agenda política de Formentera. Així mateix, volen destacar les esmenes que fan referència a polítiques socials en defensa de les víctimes de violència de gènere i de reclamació de finançament a l'Estat de l'etapa educativa de 0-3 anys, entre d'altres.

Per Labrador «la col·laboració amb el senador Vidal és clau per exigir el que correspon a la nostra illa i ens referma en la necessitat d'una política insularista per defensar els interessos de Formentera i de les Balears. Es demostra novament que els partits estatals tornen a ser incapaços de fer valdre a Madrid les necessitats dels nostres territoris insulars».

En aquest sentit Vidal ha recordat que «els senadors dels grans partits estatals que representen les Illes massa sovint fan pur absentisme de les funcions de defensa del territori que els hi pertocarien» i ha recalcat la seva voluntat «de seguir treballant per una reivindicació històrica: l'obtenció del senador propi per Formentera».