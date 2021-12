Terranostra, Son Bonet Pulmó Verd i Reviure Tofla reben els premis Alzina 2021 del GOB

El GOB ha celebrat aquest dijous al Teatre Municipal Mar i Terra de Palma, la 41 edició dels premis Alzina i Ciment, que un any més reconeixen aquelles persones, organitzacions o institucions que han destacat per la seva aportació positiva o negativa al medi ambient. L'acte, conduït per la periodista i cantant d'Al Mayurca, Glòria Franquet, va comptar amb la presència de tots els nominats als premis Alzina que un any més, han estat proposats i triats per votació popular oberta.

Premis Ciment 2021

El GOB ha atorgat aquests tres premis Ciment:

AENA: L’empresa gestora dels aeroports espanyols segueix apostant per l’explotació sense límits de les seves infraestructures a Mallorca, aprovant una ampliació encoberta de l’aeroport de Palma per arribar als 30 milions de passatgers anuals, i en paral·lel, ocupant amb una planta energètica l’espai verd de Son Bonet. Xavier Ramis, director de Ports IB: El Pla de Ports que ha presentat l’ens públic autonòmic proposa la construcció de marines seques, rampes i plataformes de ciment a primera línia de la mar, per afavorir el turisme nàutic i la privatització de l’accés a la mar en detriment dels usuaris habituals d’embarcacions de petita eslora.

Bartomeu Jover, batle d'Estellencs: El batle d’Estellencs impulsa un nou planejament urbanístic del municipi que desfigura per complet aquest poble de la Serra, amb creixements prevists fora de mida i nous grans aparcaments a costa de destruir marjades i horts.

Premis Alzina 2021

El GOB ha atorgat aquests tres premis Alzina:

Terranostra: La cooperativa Terranostra ha obert el primer supermercat cooperatiu de Mallorca, que majoriràtiament ven productes agroecològics i locals.

Son Bonet Pulmó Verd: La plataforma veïnal del Pla de na Tesa ha defensat mantenir el prat de Son Bonet com un espai d’ús comunitari i pulmó verd, en contra dels plans d’AENA de fer-hi una instal·lació solar, malgrat que la podia fer perfectament dins l’aeròdrom. Renovables sí, però així no.

Reviure Tofla: La plataforma ciutadana lluita per protegir la Serralada de Bellveure i l’antic predi de Tofla i aturar la pedrera de Can Negret explotada per CEMEX amb el beneplàcit de les institucions. També s'oposen al projecte de reindustrialització de Lloseta.

Amb l'entrega d'aquests reconeixements, des del GOB pretén «agrair la lluita i la feina d'aquestes entitats per cuidar del medi ambient i apostar per un futur digne i possible».

Premi Alzina honorífic

El GOB va fer un reconeixement específic a Maria Francisca Sitges Grimalt, Mai, que va morir el passat mes de setembre, als 32 anys deixant un llegat de compromís i implicació en iniciatives col·lectives crítiques d'arrel anarquista i llibertària i altres iniciatives vinculades al món de l'agroecologia, sent part de l'impuls d'iniciatives com l'Associació de pagesos i artesans de Son Macià, Benialpech, el Mercat Rural de Son Macià i la Trencadora d'ametlles de Son Macià, que l'agost del 2015 inicià el seu servei. Juntament amb Miquel Villalonga varen posar en marxa el seu projecte de vida: la formatgeria Es Pinaró de ses Monges, a la finca del mateix nom, on desenvolupaven una activitat i explotació de ramaderia i agricultura ecològica, fent formatge de cabra artesà a partir de llet crua d'una guarda de 30 cabres, amb una elaboració conscient i molt cuidada. Tant, que els seus formatges varen guanyar en dues ocasions el premi de Producte Ecològic de l'any d'APAEMA: al 2018 amb el formatge Cabrer, i al 2021 amb el Novícia, el primer formatge blau fet a Mallorca. A part, feien hortalissa i tomàtiga de ramellet, i multiplicaven llavors per l'Associació de Varietats Locals.