L’STEI Intersindical dona suport a l’escola catalana i al seu model d’immersió lingüística

L’STEI Intersindical dona suport a la comunitat educativa del CEIP Turó del Drac de Canet de Mar i denuncia que la sentència del TSJC és «un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i al seu enfocament pedagògic» i afegeix que l’escola catalana «rep aquests atacs del poder judicial des de fa vint anys perquè saben que van en contra d’un model de país inclusiu i de vertebració d’una societat cada vegada més diversa».

El sindicat considera intolerable la intrusió dels tribunals per a regular el model i la política educativa del país; un model que compta amb el suport de més del 80% de la societat del Principat. «La defensa de l’escola catalana no és només una qüestió dels docents o del Departament d’Educació, és una eina de cohesió social i, per tant, cal seguir lluitant perquè aquest model es mantengui i, d'acord amb els darrers estudis, millori», expliquen.

L’STEI Intersindical alerta «contra el fet que sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos d’instrumentalització política de l’educació i de la llengua, i són un atac clar a la convivència» i recorden que «a les Illes Balears també fa anys que es pateix l’assetjament d’aquells partits polítics i entitats que van en contra de la normalització lingüística del català i del seu ús en tots els àmbits».

«Tota agressió contra el català en qualsevol indret del domini lingüístic ha d’obtenir una resposta des de la unitat i la fermesa», afirma el sindicat i per aquest motiu, l’STEI Intersindical se suma a la manifestació de dia 18 i reclama als responsables polítics que «blindin el model d’immersió lingüística en català, perquè resti al marge de les ingerències contínues dels tribunals; i a l’Estat perquè respecti d’una vegada les llengües pròpies de tots els territoris».