[VÍDEO] 'Connecta amb la Serra', la nova campanya per a promocionar la xarxa de refugis del Consell de Mallorca

Amb el nom 'Connecta amb la Serra', el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ha elaborat una campanya per a donar a conèixer la xarxa de refugis del Consell de Mallorca i promocionar el senderisme de la Ruta de Pedra en Sec.

L’objectiu és difondre en primer terme una informació d’abast social, per a explicar totes les possibilitats que ofereixen els refugis que hi ha a la Serra de Tramuntana i donar-los visibilitat. Una opció saludable per a fer esport, estar en contacte amb natura i gaudir de la Ruta de Pedra en Sec.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha explicat que «amb aquesta campanya volem donar a conèixer la xarxa de refugis públics i apropar-los a la ciutadania amb una campanya que convida a connectar amb la Serra».

La vicepresidenta també ha volgut destacar que «el missatge que volem transmetre és ben clar: tenim unes instal·lacions magnífiques que promouen un oci sostenible, a preus assequibles i per a totes les butxaques, i en un lloc incomparable, com és la Ruta de Pedra en Sec. La natura i la Serra és de la gent i els refugis són per a tothom».

La campanya sobre la xarxa de refugis de la Ruta de Pedra en Sec del Consell de Mallorca s’ha gestionat mitjançant la tramitació d’un contracte menor de serveis que va guanyar la consultora de comunicació Disset, amb un pressupost de 13.500 euros (IVA no inclòs).

El director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, ha detallat que amb aquest vídeo «hem volgut mostrar l’experiència des de tres punts de vista diferents: una parella, un grup d’amics i una família, per mostrar que tant els refugis com els camins són de tots i totes i que es pot gaudir fent senderisme a qualsevol edat».

Detalls de la campanya

L’objectiu principal de la campanya és convidar la ciutadania a conèixer la xarxa de refugis i a connectar amb la Serra de Tramuntana: «Vine i connecta amb una xarxa on tot es pot tocar amb les mans, ensumar i sentir, mentre recorrs la Serra de Tramuntana de cap a cap».

Els protagonistes de la campanya són una parella, un grup d’amics i una família que gaudeixen dels refugis de la Serra. El lema de la campanya, 'Connecta amb la Serra', juga amb el paral·lelisme de les xarxes socials, les pantalles i el món digital per fer més atractiva la serra de Tramuntana, el senderisme i la natura i on es poden connectar etapes i refugis de la Ruta de Pedra en Sec.

«Connecta amb la Serra» es difondrà a través de diferents suports de premsa escrita digital i audiovisual. S’ha fet i dissenyat un vídeo de tres minuts i, d’aquest, n’han sortit versions més curtes d’1 minut, de 30 segons i de 15 segons.

Missatges de la campanya

• Aquest «hotel» té milions d’estrelles: pertany a la xarxa de refugis del Consell de Mallorca i la seva categoria no depèn del luxe, sinó de l’indret excepcional on està situat.

• On compartir és molt més que pitjar un botó: als refugis de la Ruta de Pedra en Sec, les experiències es comparteixen en viu i en directe.

• On les fotos no necessiten cap filtre: als refugis de la Ruta de Pedra en Sec es poden fer moltes fotos, però cap tan valuosa com l’experiència que s’hi viu.