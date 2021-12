La batlessa de Ciutadella rebutja el llenguatge i les maneres del president de Salvem Sant Joan

La batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, ha mostrat aquest dimarts el seu rebuig davant el llenguatge i les maneres utilitzades pel president de l'associació Salvem Sant Joan, Joan Fedelich, durant el seu discurs en la presentació de l'entitat el passat diumenge i que, segons ha dit Gomila, menyspreen a la dona.

«És evident que ni les maneres foren les adequades, ni les formes ni el llenguatge emprat i estan enfora d'afavorir i d'apropar postures i ens sonen a èpoques passades», ha manifestat Gomila, qui ha reconegut que «a vegades, en el mateix moment, no reacciones sempre com voldries».

La batlessa no s'ha pronunciat clarament sobre la possible participació de dones a les festes de Ciutadella com a 'caixeres', sinó que ha destacat que «l'objectiu de preservar les nostres estimades i incomparables festes necessita diàleg, consensos i acords per avançar tots en una des del respecte a la diversitat i a la igualtat entre totes les persones».

Gomila ha matisat que no poden «fer cap passa enrere com a dones, ni com a societat, ja que queden encara moltes fites per aconseguir i moltes barreres per rompre».