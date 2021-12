El cas contra la directora de Salut Pública pel confinament d'estudiants del macrobrot queda sobresegut

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha anunciat, aquest dimarts, que el cas judicial contra la directora de Salut Pública, Maria Antònia Font, pel confinament d'estudiants relacionats amb un macrobrot ha quedat sobresegut.

Així ho ha avançat durant la sessió de control al Govern al ple del Parlament, on Gómez ha respost a la diputada del PP Isabel María Borrás, qui ha qüestionat sobre la valoració de la implantació del Certificat Covid a les Balears.

La consellera ha detallat que la jutgessa no ha trobat «ni indicis ni delicte» i, per tant, la causa judicial ha quedat sobreseguda. «Record totes les crítiques que vostès varen fer -en relació amb el PP- tant de la directora general com de la nostra gestió», ha remarcat.

Cal recordar que, a finals de juliol, la directora general de Salut Pública va començar a ser investigada pel Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma per un presumpte delicte de prevaricació i detenció il·legal en relació amb l'aïllament d'estudiants a un hotel de Mallorca.

Font havia de declarar el 7 de setembre passat, però va ser ajornada per l'acumulació d'altres denúncies presentades a altres jutjats d'instrucció pel mateix assumpte, segons va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB).

A més, al setembre, l'Advocacia de la Comunitat Autònoma va demanar l'arxivament de la causa judicial contra Font després que el TSJIB avalés el confinament dels estudiants que es varen negar a sotmetre's a una prova PCR o que varen donar negatiu.