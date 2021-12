Salut obre cites per a la vaccinació contra la Covid-19 d’infants de 9,10 i 11 anys

La Conselleria de Salut i Consum obre aquest dimarts a les 15 h la plataforma d’autocitació BitCita (www.citavacunacovid.ibsalut.es) per iniciar la vaccinació infantil contra la Covid-19. A partir d'aquest dimarts es podrà demanar cita per als infants de 9, 10 i 11 anys. Aquest col·lectiu diana està format per 37.264 infants a les Illes Balears.

Els infants, acompanyats d’un tutor, podran ser vaccinats a partir de dimecres horabaixa. A Mallorca la vaccinació es farà a Son Dureta i a les Covid exprés d’Inca i Manacor. A Menorca, Eivissa i Formentera es farà als centres de salut.

Així mateix, els menors vulnerables, que pateixen malalties molt greus, seran vaccinats als centres hospitalaris (Hospital Universitari Son Espases, Hospital Comarcal d’Inca, Hospital de Manacor, Hospital Mateu Orfila i Can Misses) i hi seran citats telefònicament pels seus pediatres.

La Conselleria de Salut i Consum ha rebut aquest dilluns un total de 36.000 dosis del vaccí (24.000 a Mallorca; 6.000 a Menorca i 6.000 a Eivissa).