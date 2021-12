La taxa de víctimes de violència de gènere a les Balears continua sent capdavantera, amb 32,3 casos per cada 10.000 dones

Segons l'informe publicat per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, amb les dades corresponents al tercer trimestre del 2021, entre els mesos de juliol i setembre el nombre de víctimes a les Balears ha augmentat un 13.9%; de 1669 casos a 1901. Així com ha augmentat el nombre de denúncies, arribant a les 2013, un 15.6% més que aquest mateix trimestre de l'any 2020.

Però la taxa de víctimes de violència de gènere de les Balears continua sent la més alta, amb unes 32,3 víctimes per cada 10.000 dones, xifra que ha augmentat respecte al 2020, que era del 28,4%; quantitat que supera la mitjana de l'Estat espanyol, amb 18,2 casos per cada 10.000 dones, la qual també ha augmentat.

Segons ha declarat la presidenta de l'entitat, Ángeles Carmona, «la denúncia és l'únic mecanisme que pot posar en marxa el sistema d'ajudes del qual l'administració disposa per a les víctimes de la violència de gènere i l'única manera que aquests delictes no quedin impunes», ha afegit. Així i tot, ha deixat clar que sap que «és una decisió molt complexa per a les dones que pateixen la violència masclista, ja que requereix sortir de l'aïllament on viuen i superar el control a què estan sotmeses pel seu maltractador».

Per altra banda, el nombre de denúncies durant el tercer trimestre a l'Estat espanyol ha disminuït; les dones víctimes de violència masclista que es van acollir a la dispensa de l'obligació legal de declarar van sumar un total de 4.073, un 9,47% menys que fa un any, quan se'n varen comptabilitzar fins a 4.499. En canvi, però, a les Balears, aquesta xifra, ha augmentat, passant de les 205 renúncies a les 225.

Finalment, el nombre de sentències condemnatòries ha augmentat, tant a les Balears, de 239 a 296, un 23.8% més, com a l'Estat espanyol, que han passat de 5.148 a 5501 condemnes.