L’STEI reclama que s'alliberin les patents dels vaccins contra la Covid-19 i «hi hagi un repartiment més just i equitatiu d’aquests»

L’STEI Intersindical reclama, davant els efectes de la sisena onada de la Covid-19, un canvi de perspectiva i la necessitat d’un enfocament cooperatiu entre els pobles i una visió de la humanitat «fraterna i interrelacionada». «De la mateixa manera que l’emergència climàtica no fa diferències entre països enriquits i empobrits, amb la lluita contra el virus tothom ha de remar en la mateixa direcció i la salut s’ha de garantir a tot arreu», han remarcat.

Tal com es va aprovar en una resolució del passat XII Congrés, el sindicat reclama que les farmacèutiques «alliberin les patents dels vaccins contra la Covid i hi hagi un repartiment més just i equitatiu d’aquests. Els governs de tot el món poden suspendre les patents com a mesura extraordinària en casos d’emergència sanitària, amb l’objectiu d’augmentar la producció de dosis i de fixar un preu assequible». Per a l'STEI cal que «els medicaments i els vaccins arribin a tota la població mundial i no hi hagi diferències entre rics i pobres a causa dels monopolis de les farmacèutiques respecte dels seus vaccins».

L’STEI Intersindical considera que el debat no és si cal una tercera dosi o si s’ha d’augmentar el nombre de col·lectius receptors del vaccí d’una part del món. «Calen solucions mundials des de la cooperació internacional i la recerca del bé comú, com una nova oportunitat per a revertir els efectes d’un sistema econòmic que condemna gran part de la humanitat a la manca de salut i a la precarietat en tots els aspectes», han conclòs.