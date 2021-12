Les Balears participen en una jornada amb altres illes europees per tal d'avançar cap a una estatut específic per a les illes en el marc de la UE

El Govern continua reforçant l’estratègia i els contactes amb altres illes europees per tal de continuar avançant cap a l’elaboració d’un estatut propi per a les illes en el marc de la Unió Europea. La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha participat, de manera telemàtica, en una jornada amb representants de diverses illes d’Europa, relativa als sobrecosts derivats de la insularitat i celebrada a la Cambra dels Diputats d’Itàlia, a Roma, amb autoritats de les illes de Sicília –organitzadors de la jornada-, Sardenya, Còrsega i Açores, així com altres representats institucionals, com el president del Comitè de les Regions de la UE. La jornada a Roma ha comptat amb la participació presencial del director general de Relacions Exteriors del Govern, Antoni Vicens.

La consellera Rosario Sánchez ha participat en aquesta jornada sobre la insularitat com a representant del Govern i a la vegada també de la presidència de la Comissió de les Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa (CPRM), la qual està encapçalada actualment per les Illes Balears, per primera vegada en els 40 anys d’existència d’aquesta comissió de territoris insulars, i que ostenta la presidenta del Govern, Francina Armengol, des del mes d’abril passat.

«Els territoris insulars de la Unió Europea representen més de 20 milions de persones i defensam que s’ha de desenvolupar l’atenció específica a les illes que es preveu a l’article 174 del mateix Tractat de Funcionament de la Unió Europea», ha exposat la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, qui ha manifestat que defensar l’aplicació d’aquesta estratègia específica per a les illes no suposa reclamar «cap privilegi per a les illes, sinó un tracte igualitari basat en el principi de solidaritat», ha dit, durant la seva intervenció a la conferència.

La titular d’Hisenda i Relacions Exteriors ha incidit en l’objectiu de l’estatut propi per a les illes de la UE com un dels elements clau de l’acció exterior de les Illes Balears i de la feina que realitza la Comissió d’Illes presidida per la nostra comunitat. En aquest sentit, ha destacat els avanços aconseguits a la reunió d’aquesta comissió a Palma, el mes passat, amb la participació del president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, l’eurodiputat Younous Omarjee, qui elabora l’informe sobre les illes europees i la cohesió dins la UE.

Aquest estudi servirà per a posar en relleu les necessitats específiques dels territoris insulars i la importància que les polítiques europees incloguin la perspectiva insular i s’adaptin a les característiques pròpies de les illes, com el fet, per exemple, d’haver d’assumir costs de producció més elevats. La Comissió de les Illes treballa perquè aquest informe sigui la primera passa cap al desenvolupament d’una estratègia específica en el marc de la UE i, més endavant, la redacció d’un estatut propi de les illes europees.

Juntament amb la representació de les Balears, la jornada sobre la insularitat celebrada aquest divendres a la Cambra dels Diputats d’Itàlia ha comptat amb la participació del president del Comitè de les Regions de la UE, Apostolos Tzitzikostas; el president del govern regional de Sardenya, Christian Solinas; la presidenta de l’assemblea de Còrsega, Marie Antoinette Maupertuis; el vicepresident regional de Sicília i president de l’intergrup sobre insularitat del Comitè de les Regions, Gaetano Armao; el vicepresident del Comitè de les Regions i parlamentari de les illes Açores, Vasco Alves Cordero; i diversos experts i professors universitaris italians.