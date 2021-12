Detenen dues persones més que varen fugir d'un avió a l'aeroport de Palma al novembre

La Policia espanyola i la Guàrdia Civil han detengut al municipi d'Inca dos joves marroquins que estaven en crida i cerca després de fugir el 5 de novembre passat d'un avió que va aterrar d'emergència a l'aeroport de Palma.

Els dos joves han estat detenguts aquest dijous i passaran a disposició judicial aquest divendres a Inca. Cal recordar que tots els detenguts per aquest incident han acabat en la presó provisional.

Amb aquestes darreres detencions, queden quatre persones encara en cerca: es té constància que dues varen partir cap a Barcelona en un ferri i es creu que els altres dos continuen dins de l'illa.

Es tracta de l'episodi que divendres 5 de novembre va tenir tancada durant gairebé quatre hores l'operativa a l'aeroport de Palma, quan presumptament diversos joves varen simular una emergència mèdica per a escapar-se i entrar així a l'Estat de manera irregular.

Havien enlairat en un vol d'Air Aràbia des del Marroc, rumb a Turquia. A Palma, quan les portes de l'avió estaven obertes, els joves varen sortir corrents per les pistes i això va obligar a paralitzar l'operativa de l'aeroport durant hores.

La investigació va descobrir un grup de Facebook on sembla que es varen cercar voluntaris per a executar un pla d'entrada il·legal a l'Estat per aire, amb un modus operandi que coincideix amb els fets ocorreguts a Palma.